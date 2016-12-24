Глава Мордовии поручил проверить готовность к осенне-зимнему сезону жилья семей мобилизованных, пожилых людей и инвалидов

Дорога к храму
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе
Тему готовности жилья к осенне-зимнему периоду ряда уязвимых категорий граждан поднял Глава Мордовии на оперативном совещании с членами регионального Правительства в субботу. В первую очередь это касается семей участников специальной военной операции.
Артём Здунов подчеркнул, что этой работе должно быть уделено самое пристальное внимание со стороны глав муниципальных образований, кураторов района из числа представителей регионального кабмина, а также сотрудников МЧС.
Отдельная категория – люди, проживающие в частном секторе, и те, у кого в рамках догазификации в домах появился газ.
«Не все знают правила обращения с газовым оборудованием, нужно посмотреть состояние дымоходов и вытяжек. В домах, где проживают пожилые люди, инвалиды, которые не могут самостоятельно следить за состоянием снега на крышах, нужно контролировать открытость воздуховодов и дымоходов», - поставил задачу руководитель региона.
Ранее Глава Мордовии особо отмечал, что все проблемы семей военнослужащих должны решаться оперативно на местах, не выходя на республиканский уровень.
«Все семьи должны быть в районах на учете, заместители глав должны быть с ними на связи. Есть депутаты, есть партии, есть работодатели мобилизованных и их жен, есть профсоюзы – все должны подключиться», - сказал Артём Здунов.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе
На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
В Мордовии основная часть жалоб от мобилизованных и их родственников связана с состоянием здоровья
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца