Глава Мордовии поручил проверить готовность к осенне-зимнему сезону жилья семей мобилизованных, пожилых людей и инвалидов

Тему готовности жилья к осенне-зимнему периоду ряда уязвимых категорий граждан поднял Глава Мордовии на оперативном совещании с членами регионального Правительства в субботу. В первую очередь это касается семей участников специальной военной операции.



Артём Здунов подчеркнул, что этой работе должно быть уделено самое пристальное внимание со стороны глав муниципальных образований, кураторов района из числа представителей регионального кабмина, а также сотрудников МЧС.



Отдельная категория – люди, проживающие в частном секторе, и те, у кого в рамках догазификации в домах появился газ.



«Не все знают правила обращения с газовым оборудованием, нужно посмотреть состояние дымоходов и вытяжек. В домах, где проживают пожилые люди, инвалиды, которые не могут самостоятельно следить за состоянием снега на крышах, нужно контролировать открытость воздуховодов и дымоходов», - поставил задачу руководитель региона.



Ранее Глава Мордовии особо отмечал, что все проблемы семей военнослужащих должны решаться оперативно на местах, не выходя на республиканский уровень.



«Все семьи должны быть в районах на учете, заместители глав должны быть с ними на связи. Есть депутаты, есть партии, есть работодатели мобилизованных и их жен, есть профсоюзы – все должны подключиться», - сказал Артём Здунов.