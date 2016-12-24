Госавтоинспекция Мордовии рекомендует автомобилистам перейти на использование зимних шин

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В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Мордовии рекомендует всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дороге. Автолюбителям необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.
Избежать аварий водителям поможет и своевременная смена шин. Госавтоинспекция напоминает, что шины необходимо менять тогда, когда температура приближается к нулю градусов. Как известно, использование зимних автомобильных шин с 1 января 2015 года стало обязательным в связи с вступлением в силу Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Регламент запрещает эксплуатацию транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами в зимний период – декабрь, январь, февраль. Учитывая, что фактически в нашем регионе зимняя погода устанавливается значительно раньше декабря, автолюбителям следует не затягивать с посещением станций техобслуживания.
Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пешеходов при нахождении вблизи проезжей части дороги. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов, переходить проезжую часть в специально установленных для этого местах и обязательно убедившись в безопасности перехода.
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