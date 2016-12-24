Специалисты индустрии гостеприимства из Мордовии завоевали награды Всероссийского конкурса профессионального мастерства

В международном выставочном центре «Крокус Экспо» в рамках открытия главной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO 2022 прошла церемония награждения Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма 2022».

Участники конкурса демонстрировали знания профессиональных стандартов и свои лучшие навыки в трех этапах: тестовом задании, видеоролике и при собеседовании с профильными экспертами. Финалистов конкурса оценивали ведущие специалисты отрасли: руководители крупнейших проектов, генеральные менеджеры, отельеры и представители гостиничных ассоциаций.

На конкурсе отличный результат показали представители Мордовии. В номинации «Лучший специалист эксплуатации номерного фонда» 1 место заняла Любовь Граблина из Radisson Hotel & Congress Center Saransk. «Серебро» в номинации «Лучший сотрудник сервиса питания» взяла супервайзер ресторанной службы Panorama Анастасия Решетникова.

«Для меня гостеприимство – больше, чем профессия. Это душевный уют и комфорт, который окутывает всю мою жизнь. Мне нравится видеть улыбки благодарности гостей. Мне нравится то, что у них есть возможность чувствовать себя как дома!», - говорит Любовь Граблина.

«Отель для меня – это больше, чем работа. Это мой дом, который я стараюсь делать идеальным. Я искренне получаю удовольствие от того, что я делаю и создаю мир сервиса вокруг себя исключительным!», - добавила Анастасия Решетникова.

Стоит отметить, что Мордовия не первый год подтверждает свои высокие компетенции в конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма», демонстрируя высокие стандарты гостиничного сервиса. Главой РМ Артёмом Здуновым туризм определен как одно из приоритетных направлений развития региона. Наряду с традиционными туристическими направлениями в республике развивается детский, промышленный и событийный туризм.