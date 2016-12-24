В Саранске суд обязал городские власти выплатить 50-тысячную компенсацию трехлетнему ребенку за нападение бездомной собаки

В столице Мордовии прокурорские работники обратились в суд с иском к Администрации Саранска в интересах трехлетнего ребенка, ставшего жертвой агрессивной бездомной собаки. Представители надзорного ведомства потребовали взыскать в его пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

По информации из Октябрьского суда, летом этого года мама с малолетним сынишкой вышли на прогулку в поселке Николаевка. Внезапно со стороны складских помещений на них выскочила крупная агрессивная псина и бросилась на мальчика. Женщина схватила ребенка и подняла его вверх, чтобы собака не смогла достать до него своими клыками. Но животное все равно покусало ребенка за ногу и оставило отметины в паховой области.

Понятно, что маленький потерпевший испытал физические и нравственные страдания, у него остались шрамы на теле. Первое время мальчик плохо спал, боялся выходить на улицу гулять, мама с сыном обращались к психологу, принимали медицинские препараты, которые им были назначены. В настоящее время ребенок категорически отказывается ходить в детский сад, испытывает чувство страха перед собаками, когда их видит на улице, просится на руки.

Представитель администрации городского округа в удовлетворении исковых требований просил суд отказать, мотивируя тем, что мэрия по данному делу является ненадлежащим ответчиком и вообще поставил под сомнение сам факт нападения собаки.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, допросив свидетеля, исследовав письменные материалы дела, суд удовлетворил исковые требования прокурора и постановил взыскать с администрации городского округа Саранск в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.