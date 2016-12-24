Администрация города обещает вскоре закончить благоустройство территории на улице Димитрова в Саранске

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По информации саранской мэрии, совсем скоро новое пространство, ограниченное улицами Б. Хмельницкого, С. Разина и Димитрова, станет уютной прогулочной зоной для жителей центральной части города.
По задумке проектировщиков здесь появится сеть пешеходных дорожек, будет оборудовано освещение и установлены скамейки. Также здесь предусмотрено строительство площадки для игры в настольный теннис.
На территории будет обустроена детская площадка с малыми архитектурными формами, разместятся качели, беседки и уличные тренажеры.
В данный момент завершено строительство футбольного поля, ведется горизонтальная планировка местности и озеленение территории, монтируются элементы детской и спортивной площадки и т.п.
Как сообщается, общий процент готовности объекта составляет 77%.
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