В мордовских колониях за 9 месяцев этого года среднемесячная заработная плата заключенных выросла на 19,3 %

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по РМ под председательством руководителя ведомства Леонида Мустайкина прошло заседание коллегии по итогам деятельности за 9 месяцев 2022 года.

Как отмечалось, оперативная обстановка в подведомственных учреждениях УФСИН по РМ остается контролируемой и стабильной. Не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании, также как и вспышек инфекционных заболеваний. На 89,4% больше стало переводов заключенных из строгих на обычные условия отбывания наказания.

План по выпуску товарной продукции и оказания услуг промышленного характера выполнен на 112,0 %. Выпуск составил 851,7 млн. рублей. При этом, план по реализации хлебобулочных изделий и продукции собственного производства выполнен на 121,8 %. (на 45,6 млн. рублей). Соответственно, на 19,3 % увеличилась среднемесячная заработная плата осужденных.

В образовательном учреждении № 113 и его филиалах получили рабочую профессию 3 277 осужденных, продолжают обучение – 674 сидельца.