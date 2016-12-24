Глава Мордовии: «Будем защищать интересы бизнесменов Мордовии на маркетплейсах, уровень продаж нужно повышать!»

Глава Мордовии Артём Здунов 20 октября провел совещание по вопросам продвижения субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках. В нем приняли участие члены кабинета министров и представители бизнес-сообщества региона.



«Мы делаем это, чтобы повысить уровень продаж в сегодняшних сложных условиях. Анализ, проведенный в период ковида, показал: те, кто занимались торговлей в интернете, открывали для себя новые площадки, отстояли свой бизнес и даже выросли», - подчеркнул руководитель республики.



Задача, поставленная перед профильным министерством, – обучать, сопровождать и рассказывать об этом направлении, чтобы помочь увеличить продажи. В регионе действует ряд обучающих программ в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство». Артём Здунов отметил, что субъекты МСП составляют более 70 % продавцов на маркетплейсах, поэтому максимальное количество предпринимателей республики должны узнать о тонкостях этой работы.



«Большие логистические центры по дистрибуции и хранению находятся на небольшом удалении от республики. Сейчас работаем над тем, чтобы создавать соответствующие для Мордовии центры крупных компаний. Это удобное направление, и мы не должны оставаться в стороне», - сказал Артём Здунов.



Врио министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Иван Горин рассказал, что сегодня более тысячи субъектов МСП осуществляют розничную торговлю через интернет, 19 представлены на маркетплейсах.



Об оказании комплексной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при продвижении на маркетплейсах доложила руководитель Центра «Мой Бизнес» в РМ Елена Калачина. Это проведение обучающих семинаров, выбор площадки для регистрации, создание личного кабинета, брендирование товаров, помощь с логистикой и первыми продажами. До конца текущего года планируется оказать содействие в начале работы на маркетплейсах более чем 30 субъектам МСП, общий объем субсидий на продвижение составит около 2 млн рублей.



Предприниматели региона рассказали о своем опыте работы на электронных торговых площадках, а также о плюсах этой работы и трудностях, которые они испытывают.

Генеральный директор ООО «Фоксвудрус» Андрей Шмулин, около пяти лет ведущий онлайн-продажи товаров ручной работы, рассказал, что оборот продукции предприятия сейчас составляет около 60 млн рублей в год. Успешность торговли на маркетплейсах, по его мнению, зависит от хорошей рекламы. Именно поэтому он предложил разработать меры поддержки на маркетинговые расходы.



Глава Мордовии поддержал это предложение: «На маркетинг идут основные расходы. Поэтому будет логично субсидировать рекламные кампании. Берем это направление в разработку».



Руководитель фирмы «ЭкоСити» Егор Ежов рассказал о производстве в Мордовии бытовой химии высокого качества, желании увеличить число линий и наращивании объемов. Он также пригласил Артёма Здунова посетить производственные цеха. Руководитель региона принял это предложение и поручил Минпрому республики проработать вопрос расширения этого производства.



Генеральный директор ООО «13 РУС» Виталий Шулаткин пожаловался на халатное отношение маркетплейсов на прием товаров, а также отсутствие сортировочных центров в республике, которые значительно бы облегчили работу для предпринимателей.



Артём Здунов поручил проработать создание в регионе органа потребкооперации: «Права бизнеса в работе с операторами торговых площадок нужно защищать. Хороший опыт есть в Центросоюзе РФ, в Мордовии тоже должен быть такой представитель, чтобы наших не обижали. В этой сфере должны работать юристы, которые будут разговаривать с торговыми площадками от имени предпринимателей».



Было также принято предложение по организации сортировочных центров для всех маркетплейсов. «Спасибо вам за откровенный разговор и предложения, которые позволят нам провести второй этап этой работы – массированное расширение бизнеса Мордовии на российских электронных торговых площадках».