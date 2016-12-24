Артем Здунов провел первое заседание оперштаба по обеспечению общественной безопасности и стабильной работы инфраструктуры региона

Глава Мордовии 20 октября провел первое заседание оперативного штаба по обеспечению общественной безопасности и стабильной работы инфраструктуры региона.

Напомним, накануне Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, которым в связи с введением военного положения на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей определены мероприятия по введению особого режима.

Для некоторых регионов это режим повышенной готовности. На территории Мордовии введен уровень базовой готовности.

«Главам регионов поручено осуществлять полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей воинских формирований и нужд населения», - отметил Артём Здунов.

При этом руководитель региона подчеркнул, что обстановка в республике стабильная и управляемая. Вместе с тем, ситуация требует от каждого многократного повышения ответственности за порученное, за вверенный участок работы – от этого зависит успех общего дела.

На заседании штаба обсудили мероприятия по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

В ходе заседания Глава республики поставил ряд задач по обеспечению безопасности жителей региона перед соответствующими ведомствами.