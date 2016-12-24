В Кировской области в рамках федпроекта «Бизнес-спринт» будут построены 4 спортивных объекта

В рамках рабочей поездки в Кировскую область заместитель председателя Правительства РФ, куратор приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров обсудили с врио губернатора Александром Соколовым развитие спортивной инфраструктуры региона. В частности, вместе посетили стадион «Динамо», который был построен в 1925 году и сейчас нуждается в реконструкции. На стадионе регулярно занимаются конькобежцы областной спортивной школы олимпийского резерва и футболисты городской спортшколы №5, также эта площадка является излюбленным местом для занятий спортом горожан.

«Президент поставил перед нами задачу, чтобы к 2030 году не менее 70% россиян регулярно занимались спортом. Для этого необходима качественная и доступная инфраструктура во всех регионах страны. Мы видим, что Кировская область заинтересована в ее развитии. В рамках федпроекта «Бизнес-спринт» в ближайшие 3 года здесь появится три «умных» спортивных площадки и модульный зал. На это из федерального бюджета было выделено 138 млн. рублей. В части реконструкции стадиона «Динамо» региону необходимо подготовить и представить в Правительство проектно-сметную документацию, профильным ведомствам будет дано поручение проработать вопрос финансирования. К юбилею города спортивный объект должен радовать горожан», - сказал Дмитрий Чернышенко.

В рамках реконструкции стадиона планируется провести полный ремонт трибун и подтрибунных помещений, спортивного павильона, заменить искусственное покрытие на футбольном поле и привести объект в соответствие с современными требованиями безопасности, модернизировать систему освещения, построить футбольный манеж, установить навесы над трибунами.

«В Кировской области много тех, кто регулярно занимается физкультурой и спортом, – 47,5% жителей. Для популяризации здорового образа жизни мы строим многофункциональные спортивные площадки, площадки ГТО, центры тестирования ГТО, физкультурно-оздоровительные комплексы. Исконные виды спорта у нас – зимние: лыжи, коньки, хоккей. Но хорошо развит и футбол. И недавно мы подписали соглашение с Российским футбольным союзом, которое, надеемся, даст кировскому футболу новый вектор развития. В начале августа мы приняли решение о возрождении в Кировской области футбольного клуба «Динамо», закрывшегося пять лет назад. Это станет радостным событием для жителей региона. Люди этого очень ждут, ко мне лично подходили с такими вопросами. Клуб «Динамо» будет опорной точкой развития регионального футбола. Поэтому в планах – реконструкция существующего спортивного комплекса «Динамо», он должен отвечать всем требованиям для занятий спортом и проведения соревнований. Это позволит привлечь в регион масштабные спортивные события и показать нашим детям мастерство знаменитых спортсменов», - сказал Александр Соколов.

Врио главы региона также отметил, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сосновка Вятскополянского района. Центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» оснащены 37 малыми спортивными площадками в каждом районе Кировской области.

За последние 3 года приобретено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 76,5 млн рублей. Модернизировано два футбольных поля с искусственным покрытием на сумму более 70 млн рублей. Поставлено спортивное оборудование для создания 2 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в спортшколе «Юность» и спортшколе «Вересники» на общую сумму более 40 млн. рублей.