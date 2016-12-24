МГУ им. Н.П. Огарева сократит подготовку специалистов для нового машиностроительного кластера до трех лет

В Саранске состоялось подписание соглашений о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственных центров в 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Один из таких кластеров для машиностроительных предприятий будет открыт при партнерстве МГУ им. Н.П. Огарева и компании «Рузхиммаш». Данный проект позволит реализовывать приоритетные программы подготовки среднего профессионального образования в новом формате.



Целью создания центра является развитие импортозамещения и обеспечение отечественного технологического прорыва. Кластер призван решить проблемы нехватки профессиональных кадров в одной из ключевых отраслей экономики нашего региона. Он будет являться интегратором внедрения в производство не только квалифицированных рабочих кадров, но и высокотехнологичного оборудования.



«Для нас участие в этом проекте – уникальный шанс совместно с крупной промышленной компанией «Рузхиммаш» произвести пересборку нашего филиала – института машиностроения в Рузаевке, добавив к существующим трем, еще один уровень подготовки специалистов. Будет проведен капитальный ремонт института, закуплено передовое учебно-производственное оборудование, оснащены учебные классы и лаборатории. Вместе с этим, мы с компанией запланировали прямо на производственной площадке «Рузхиммаша», в одном из цехов, создать часть учебного процесса, который не просто приближен, а по сути является «двойником» производственного процесса. Это позволит нашим студентам учиться на настоящем оборудовании, в рамках реального производства, что очень важно при формировании новых компетенций. Кроме наших студентов получить современные знания и навыки работы на новом оборудовании смогут студенты и других образовательных организаций, а также рабочие, которые уже работают на предприятиях, либо претендуют на эти рабочие места. Участие университета в этом проекте позволит университету стать региональным лидером образовательной деятельности», – подчеркнул ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

С сентября 2023 года машиностроительный кластер должен начать реализацию образовательных программ. Перед МГУ им. Н.П. Огарева стоит задача до конца текущего года сформировать и спроектировать цели реализации проекта, конкретизировав их под потребности определенного сектора – вагоностроения. Помимо этого, планируется начать разработку образовательных модулей, погруженных в образовательный цикл, для ускоренной практической подготовки специалистов, что позволит сократить время, затрачиваемое на обучение студентов среднего профессионального образования с четырех до трех лет.



«Наша цель – дать выпускникам хорошие знания, а самое главное умения, которые можно будет применять на нашем предприятии. Реализация данной программы даст компании хороших специалистов, которые в дальнейшем будут приносить дивиденды, как предприятию, так и самим студентам. В течение следующего года мы займемся разработкой программ, конкретно под необходимые нам профессии. Это тесная работа учебного заведения и предприятия. Мы уже этим занимаемся, в скором времени все будет поставлено на более «профессиональные рельсы», – пояснил директор АО «Рузхиммаш» Валерий Ларин.

Проект «Профессионалитет» направлен на реорганизацию существующей системы подготовки профессиональных кадров благодаря прямому взаимодействию образовательных организаций, реализующих программы СПО, и промышленных предприятий. Под действие программы попадут более 100 специальностей из направлений: химическая, железнодорожная, атомная, фармацевтическая отрасли, машиностроение, сельское хозяйство, металлургия и легкая промышленность, которые смогут создать благоприятные условия для развития практико-ориентированной модели подготовки кадров.

«Первый шаг в реализации программы «Профессионалитет» мы сделали в 2022 году. В апреле этого года было успешно подписано соглашение с компанией АО «Биохимик» и Саранским техникумом сферы услуг и промышленных технологий, тем самым реализовав фармацевтический кластер. Сейчас на повестке дня три новых кластера – сельское хозяйство, кабельная промышленность и машиностроение. Так, в этом году в нашей стране начинают работу 70 кластеров. В 2023 к ним присоединятся еще 70. У нас есть год, чтобы достойно подготовиться – создать качественные образовательные программы, обустроить учебные центры, исключив любой формализм», – отметила министр образования РМ Елена Солдатова.