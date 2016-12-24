МГУ им. Н.П. Огарева сократит подготовку специалистов для нового машиностроительного кластера до трех лет

Репортер

В Саранске состоялось подписание соглашений о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственных центров в 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Один из таких кластеров для машиностроительных предприятий будет открыт при партнерстве МГУ им. Н.П. Огарева и компании «Рузхиммаш». Данный проект позволит реализовывать приоритетные программы подготовки среднего профессионального образования в новом формате.

Целью создания центра является развитие импортозамещения и обеспечение отечественного технологического прорыва. Кластер призван решить проблемы нехватки профессиональных кадров в одной из ключевых отраслей экономики нашего региона. Он будет являться интегратором внедрения в производство не только квалифицированных рабочих кадров, но и высокотехнологичного оборудования.

«Для нас участие в этом проекте – уникальный шанс совместно с крупной промышленной компанией «Рузхиммаш» произвести пересборку нашего филиала – института машиностроения в Рузаевке, добавив к существующим трем, еще один уровень подготовки специалистов. Будет проведен капитальный ремонт института, закуплено передовое учебно-производственное оборудование, оснащены учебные классы и лаборатории. Вместе с этим, мы с компанией запланировали прямо на производственной площадке «Рузхиммаша», в одном из цехов, создать часть учебного процесса, который не просто приближен, а по сути является «двойником» производственного процесса. Это позволит нашим студентам учиться на настоящем оборудовании, в рамках реального производства, что очень важно при формировании новых компетенций. Кроме наших студентов получить современные знания и навыки работы на новом оборудовании смогут студенты и других образовательных организаций, а также рабочие, которые уже работают на предприятиях, либо претендуют на эти рабочие места. Участие университета в этом проекте позволит университету стать региональным лидером образовательной деятельности», – подчеркнул ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

С сентября 2023 года машиностроительный кластер должен начать реализацию образовательных программ. Перед МГУ им. Н.П. Огарева стоит задача до конца текущего года сформировать и спроектировать цели реализации проекта, конкретизировав их под потребности определенного сектора – вагоностроения. Помимо этого, планируется начать разработку образовательных модулей, погруженных в образовательный цикл, для ускоренной практической подготовки специалистов, что позволит сократить время, затрачиваемое на обучение студентов среднего профессионального образования с четырех до трех лет.

«Наша цель – дать выпускникам хорошие знания, а самое главное умения, которые можно будет применять на нашем предприятии. Реализация данной программы даст компании хороших специалистов, которые в дальнейшем будут приносить дивиденды, как предприятию, так и самим студентам. В течение следующего года мы займемся разработкой программ, конкретно под необходимые нам профессии. Это тесная работа учебного заведения и предприятия.  Мы уже этим занимаемся, в скором времени все будет поставлено на более «профессиональные рельсы», пояснил директор АО «Рузхиммаш» Валерий Ларин.

Проект «Профессионалитет» направлен на реорганизацию существующей системы подготовки профессиональных кадров благодаря прямому взаимодействию образовательных организаций, реализующих программы СПО, и промышленных предприятий. Под действие программы попадут более 100 специальностей из направлений: химическая, железнодорожная, атомная, фармацевтическая отрасли, машиностроение, сельское хозяйство, металлургия и легкая промышленность, которые смогут создать благоприятные условия для развития практико-ориентированной модели подготовки кадров.

 «Первый шаг в реализации программы «Профессионалитет» мы сделали в 2022 году.  В апреле этого года было успешно подписано соглашение с компанией АО «Биохимик» и Саранским техникумом сферы услуг и промышленных технологий, тем самым реализовав фармацевтический кластер. Сейчас на повестке дня три новых кластера – сельское хозяйство, кабельная промышленность и машиностроение. Так, в этом году в нашей стране начинают работу 70 кластеров. В 2023 к ним присоединятся еще 70. У нас есть год, чтобы достойно подготовиться – создать качественные образовательные программы, обустроить учебные центры, исключив любой формализм», отметила министр образования РМ Елена Солдатова.

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