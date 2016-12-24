48-летний житель Мордовии вырастил у себя на огороде 5 кг наркотического мака

По информации МВД по РМ, 48-летний житель Мордовии попался на незаконном хранении наркотических средств и культивировании мака.

Следователи из Ичалковского отдела возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в выращивании наркотического растения и незаконном хранении наркотических средств.

В августе этого года в ходе проводимых мероприятий оперативники обнаружили в надворных постройках и на огороде рядом с жилищем подозреваемого маковую соломку. Общая масса наркотического растения превысила 5 килограммов.

По словам мужчины, этой весной он на рынке в Саранске приобрел семена мака. В последующем он культивировал 270 кустов наркосодержащего растения с целью личного потребления.

Свою вину в совершенных преступлениях местный житель признал полностью. В отношении него избрана мера принуждения – обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.