Функционал проекта АСИ по трудоустройству студентов колледжей Мордовии будут использовать в 44 регионах

Решения и механизмы по цифровизации трудоустройства студентов колледжей и техникумов, которые в течение года апробировали в колледжах Мордовии, планирует внедрить в работу Центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) в 44 регионах страны.

Проект «Факультетус», который поддерживает Агентство стратегических инициатив (АСИ), – это многофункциональная онлайн-платформа, позволяющая наладить взаимодействие вузов и работодателей для трудоустройства выпускников и студентов по всей стране. Специально для Мордовии, где проблема поиска первой работы для выпускников колледжей была особенно актуальна, функционал платформы расширили, включив в проект средние профессиональные заведения республики.

«Мы впервые стали заниматься не только университетами, но и колледжами. И первое, что мы извлекли из этого пилота в Мордовии, – нужно скорректировать функционал платформы, например, с точки зрения связки специальности, которую получает студент колледжа, с вакансиями, на которые он может претендовать. В университетах это одна логика, в ссузах – совсем другая, – сказал лидер проекта «Факультетус» Сергей Вищипанов. – Плюс не в каждом колледже можно найти сотрудника, который бы отвечал за процессы трудоустройства. Поэтому тиражировать проект в других регионах мы планируем в сотрудничестве с ЦОППами, которые работают с колледжами».

«Внедрение цифровых технологий в образовании – непростая задача, несмотря на все преимущества, которые дает цифра. Требуется изменение сложившихся процессов, внедрение новых функций, повышение компетенций сотрудников образовательных организаций и, как в любых организационных изменениях, – воля руководителей», – отметила директор практики «Развитие компетенций» АСИ Жанна Кадылева.

Сергей Вищипанов добавил, что в первый год внедрения платформы «Факультетус» основная задача – перестроить микропроцессы внутри колледжа в вопросах взаимодействия с работодателями и студентами, сформировать кадровый резерв. Цели сразу же трудоустроить первых студентов нет. Тем не менее, в Мордовии к «Факультетусу» подключились уже 26 из 27 колледжей, 1 849 студентов. В целом по республике трудоустройство выпускников выросло с 56 до почти 68 %.

«Сегодня многие жизненные ситуации, включая поиск работы, мы быстрее и эффективнее решаем именно в цифровой плоскости. Платформа «Факультетус» помогает выпускнику определиться с профессиональными интересами, выстроить карьерную траекторию, найти достойную работу. Для работодателя – это удобный поиск квалифицированного специалиста нужного профиля», – считает министр образования Мордовии Елена Солдатова.

«Раньше мы сами в ручном режиме организовывали встречи студентов и работодателей, и преимущественно это были наши местные работодатели, с которыми у нас уже отлажено взаимодействие. Но у студентов всегда должна быть возможность изучить и другие предложения, – сказала Лариса Савоськина, замдиректора Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности – одного из самых активных участников проекта. Через платформу «Факультетус» трудоустроено более 70 студентов колледжа.

Напомним, власти Мордовии вместе с «Факультетусом» приступили к реализации пилотного проекта по цифровизации трудоустройства студентов среднего профобразования в прошлом году. Соответствующее соглашение и дорожную карту подписали минобразования республики, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и «Факультетус».