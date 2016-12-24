Застолье в Саранской общаге закончилось для 37-летней женщины черепно-мозговой травмой и переломами ребер

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24 августа в дежурную часть полиции в Саранске поступило сообщение из больницы. В медицинское учреждение из своей комнаты общежития, расположенного по улице Республиканской, с множественными ушибами тела, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер была госпитализирована 37-летняя женщина.
По информации МВД по РМ, сотрудниками Управления уголовного розыска был установлен причастный к совершению преступления. Им оказался 36-летний житель этого же общежития.
Как выяснилось, вечером 23 августа мужчина пришел в гости к соседке, с который они стали распивать спиртные напитки. Во время застолья у них вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый избил потерпевшую руками и ногами по голове и телу, после чего удалился из комнаты.
В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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