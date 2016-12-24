В Теньгушевской районной больнице прокуратура выявила нарушения с путевками на санаторно-курортное лечение детей

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Прокуратура провела проверку деятельности Теньгушевской районной больницы и выявила нарушения законодательства о здравоохранении в сфере предоставления детям путевок в санаторно-курортные организации.
По информации прокуратуры РМ, в нарушение требований законодательства в больнице не велся надлежащий учет детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
Так, реестр детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, на момент проверки не был сформирован, что не позволяло учреждению здравоохранения предоставлять детям путевки в хронологической последовательности по дате внесения записи в реестр, а также не позволяло перераспределять путевки в случае отказа родителей (законных представителей) от путевок.
Кроме того, больницей надлежащим образом не была организована работа по информированию населения в доступной форме, в том числе с использованием сети «Интернет», об осуществляемой медицинской деятельности и правах граждан в сфере охраны здоровья в части направления детей на санаторно-курортное лечение, что не отвечало требованиям законодательства.
Сложившаяся ситуация не только напрямую противоречила требованиям закона, но и создавала дискриминационные условия, нарушая тем самым конституционные гарантии детей на получение санаторно-курортного лечения и защиту своих прав.
По представлению прокурора района приняты меры к устранению указанных нарушений.
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