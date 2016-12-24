Главные уроки: Российское общество «Знание» проведет просветительскую акцию «Поделись своим Знанием» в рамках осеннего марафона

С 1 по 9 сентября пройдет Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием», организованная Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Акция охватит сотни тысяч школьников и студентов как в городах-миллионниках, так и в самых удаленных уголках страны. В роли лекторов выступят известные государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые, популяризаторы науки, лидеры бизнеса, представители сферы культуры и искусства, спортсмены и другие наставники, которые добились успеха и готовы делиться знаниями с молодым поколением.

Предстоящая сентябрьская акция будет уже третьей. В рамках первых двух инициатив прошли более 10 тысяч просветительских мероприятий, которые объединили свыше 200 тысяч участников разных возрастов. Трансляции выступлений лекторов получили более 350 тысяч просмотров. На старте акции в 2021 году первыми слушателями были в основном школьники, в этом году активное участие в просветительских мероприятиях примут студенты – на вузовских площадках для них будет организован целый ряд ярких и актуальных выступлений.

Как отмечает генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, акция «Поделись своим Знанием» – это конструктивный диалог, обмен мнениями и передача опыта между поколениями. Просвещение становится как никогда доступным, преодолевая географические и возрастные границы.

«Знания лучше всего усваиваются при передаче напрямую от человека другим людям – это достоверно, понятно, надежно. И наша всероссийская просветительская акция как раз дает такую возможность. Наставники смогут почувствовать себя полезными молодому поколению, а это вдохновляет на новые достижения во благо России. Школьники и студенты расширят кругозор и станут увереннее благодаря общению с самыми успешными людьми страны. Такое неформальное, открытое общение важно и для каждого участника акции, и для страны в целом, ведь будущее мы создаем вместе», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Акция «Поделись своим Знанием» станет частью федерального Просветительского марафона «Знание», который стартует 31 августа и продлится до 2 сентября. Встречи со школьниками и студентами будут проходить в различных форматах: просветительские уроки, лекции, лекции-экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми, мастер-классы, дискуссии, деловые игры, семинары, презентации, игровые программы, квесты, литературные гостиные и другие. Мероприятия акции пройдут в школах, колледжах, вузах, библиотеках, домах культуры, музеях, молодёжных центрах, спортивных учреждениях, на территории общественных пространств, коммерческих организаций, промышленных объектов.

По мнению Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, то, что просветительская акция стала доброй традицией, говорит о востребованности подобных форматов общения между представителями различных профессиональных сообществ и молодежью.

«Это очень ценно, когда эксперты, ученые, знаменитые спортсмены, деятели культуры общаются на равных с ребятами, отвечают на их вопросы, делятся своим уникальным знанием, рассказывают о современных возможностях. Сегодня мы наблюдаем неподдельный интерес к создаваемому всероссийскому детскому движению. Школьники много спрашивают нас о своей роли в объединении, чем оно может помочь им в развитии талантов. Уверен, что спикеры акции «Поделись своим знанием» — это как раз те люди, которые могут ответить на подобные вопросы, рассказать, что для школьников и студентов открыто множество дорог – как для профессионального, так и личностного роста. Участие в акции – это прекрасная возможность познать себя, а также вдохновиться на новые свершения», - отметил Сергей Кравцов.

Школьники и студенты смогут получить честные ответы на вопросы о своем будущем и перспективах развития России. Историческая правда и достижения нашей страны, научные исследования и открытия, культура и искусство, здоровый образ жизни и профориентация – эти и многие другие темы станут основой открытого диалога лекторов с подрастающим поколением. Как стать успешным в эпоху перемен, какие специальности сегодня наиболее востребованы на рынке, как построить научную карьеру молодому ученому, завоюют ли нас роботы, в какой сфере плохо приживается искусственный интеллект – на тысячи важных вопросов молодежи будут готовы ответить эксперты из различных областей знаний.

Партнерами акции стали Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство культуры РФ, Министерство спорт РФ, Министерство здравоохранения РФ, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Ассоциация развития финансовой грамотности, Дом народов России, Роскачество, Сбер, MAXIMUM Education, ОЭЗ «Технополис Москва».

Чтобы принять участие в просветительской акции «Поделись своим Знанием» – необходимо зарегистрироваться на сайте Российского общества «Знание».