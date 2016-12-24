«Сияжар», «Аралай», «Кавал»: кто работал над рисунками шевронов именных добровольческих отрядов из Мордовии?

Строитель, педагог, дальнобойщик, слесарь, электрик, политик — более 200 добровольцев из Мордовии, как и сотни настоящих мужчин из других регионов страны, отправились на Донбасс защищать своих.

Мордовское воинство будет служить в именных подразделениях. Об их мощи говорят названия отрядов. Материально-техническим обеспечением Вооруженных сил России будет заниматься батальон «Сияжар». Так звали былинного мордовского богатыря, который защищал родные земли и отличался недюжинной силищей.

В подразделениях военной полиции теперь служат бойцы отряда «Аралай» («Защитник»).

А вот успешное решение задач огневого подавления противника на плечах отряда «Кавал», что с эрзянского переводится как коршун.

«Сказка – ложь, да в ней намек…» Противник пока его не понимает, прибегает к помощи наемников из чужих стран, для которых Донбасс — земля чужая. Они позабыли, как объединившись, русские побеждали тех, кто мечтал «поставить страну на колени», «покорить отсталую Россию», называл нашу Родину «колоссом на глиняных ногах», разрабатывал план Барбаросса. Так будет и на этот раз, потому что правда за нами.

Добровольцы из Мордовии уже примеряют форму с фирменными шевронами, над дизайном которых трудилась целая команда художников. Идеологом проекта стал военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров. За творческую часть отвечал научный сотрудник отдела развития и цифровых ресурсов Музея Эрьзи Артур Стенюшкин.

– Мы постарались вложить в логотипы батальонов глубокий смысл, хотели, чтобы они отражали силу мордовского народа и грели души бойцов. Наброски удалось сделать за несколько часов. Затем эскизы дорабатывались, и сегодня выглядят именно так, как должны выглядеть шевроны добровольцев из Мордовии, – пояснил Артур Стенюшкин.

Шевроны с изображениями, передающими национальный колорит малой родины, это частичка дома, оберег, который обязательно принесет удачу.