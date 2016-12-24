В Мордовии работники сферы образования накануне нового учебного года пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию

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25 августа в Саранске прошло заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Участники заседания отметили, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 осложняется: за последние сутки зафиксировано 169 случаев заражения, 109 пациентов находятся в ковидных госпиталях.
Заместитель Председателя регионального Правительства Галина Лотванова сообщила, что за последнюю неделю сразу в 13 районах Мордовии выросла заболеваемость. В Теньгушевском, Атяшевском, Большеигнатовском, Лямбирском районах и Саранске показатель заболеваемости значительно выше, чем в среднем по республике.
Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин подчеркнул, что заметно увеличивается нагрузка на амбулаторное звено, необходим дополнительный автотранспорт для участковых врачей.
Основными мерами профилактики коронавирусной инфекции являются иммунизация населения и своевременное проведение тестирования. На сегодня план по ревакцинации взрослого населения выполнен на 75.3 %.
Для активизации работы рекомендовано задействовать мобильные комплексы, организовать взаимодействие с работодателями, провести информационную работу с населением.
В преддверии нового учебного года тестирование на коронавирусную инфекцию пройдут работники сферы образования, а также сотрудники социальной защиты и других сфер, которые работают с большим количеством людей.
Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 некоторые регионы России возобновили действие обязательного масочного режима. В Мордовии эта мера пока носит рекомендательный характер.
Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил возобновить проведение на регулярной основе дезинфекции мест массового пребывания граждан: подъездов и лифтов в многоквартирных домах, остановок и объектов общественного транспорта.
Еще одно значимое направление работы – продолжение углубленной диспансеризации лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию. С начала года диспансеризацию прошли более 44 тысяч жителей Мордовии, что составляет 56% от годового плана.
Не менее важной задачей является вакцинация от гриппа. На сегодня против гриппа привито более 73 тысяч человек, в том числе 944 ребенка. Дано поручение по иммунизации от гриппа сотрудников промышленных и сельскохозяйственных предприятий нашей республики.
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