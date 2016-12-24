Чтобы остановить пьяного водителя, полицейским в Мордовии пришлось стрелять по колесам его автомобиля

Инспекторы ДПС задержали близ Саранска нетрезвого жителя Зубово-Полянского района. Этот товарищ за рулем отечественной легковушки многократно создавал аварийные ситуации на дороге и не реагировал на требования остановиться. Дорожным полицейским пришлось применить табельное оружие.

«В вечернее время недалеко от города Саранска сотрудники Госавтоинспекции подали водителю автомобиля отечественного производства, двигавшегося на большой скорости, сигнал об остановке. Мужчина не подчинился законному требованию и, увеличив скорость, продолжил движение. Инспекторы начали преследование, запросив помощь у других экипажей ДПС», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для принудительной остановки «бешеной легковушки» сотрудники полиции приняли решение применить табельное оружия. Один из полицейских произвел предупредительный выстрел в воздух, а после несколько раз выстрелил по заднему левому колесу автомобиля. Беглецу пришлось остановить машину, после чего его задержали.

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Совсем недавно он уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомашиной в состоянии опьянения, поскольку сел за руль пьяным уже имея административное наказание за это.

На водителя было составлено 13 протоколов об административных правонарушениях и возбуждено уголовное дело по 2-й части статьи 264.1 УК РФ. По ней «шумахеру» грозит штраф от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и даже лишение свободы до трех лет.