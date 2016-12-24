Во время финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» для школьников Мордовии будет работать профориентационная зона

Во время проведения в Саранске финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы», для учащихся 5–11-х классов общеобразовательных организаций Мордовии будет организована профориентационная зона. Ребята познакомятся с востребованными и перспективными специальностями и определят свои профессиональные интересы на онлайн-диагностике.

Школьников ждут экскурсии по площадке проведения чемпионата и профессиональные пробы по 15 компетенциям: «3D-моделирование для компьютерных игр», «Разработка виртуальной и дополнительной реальности», «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения», «Предпринимательство», «Лабораторный химический анализ», «Технологии моды», «Парикмахерское искусство» и другим.

Ежедневно профориентационные пробы будут организованы для 1000 обучающихся 5-11-х классов. Входное онлайн-тестирование состоялось уже у нескольких тысяч школьников. По его результатам, ребята распределены по маршрутам для посещения экскурсий и профессиональных проб в рамках Нацфинала.

Всего в экскурсионных программах примут участие 6 тысяч детей из всех районов республики и г.о. Саранска, в профессиональных пробах – более 3 тысяч школьников.