Во время финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» для школьников Мордовии будет работать профориентационная зона

Социум

Во время проведения в Саранске финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы», для учащихся 5–11-х классов общеобразовательных организаций Мордовии будет организована профориентационная зона. Ребята познакомятся с востребованными и перспективными специальностями и определят свои профессиональные интересы на онлайн-диагностике.   

Школьников ждут экскурсии по площадке проведения чемпионата и профессиональные пробы по 15 компетенциям: «3D-моделирование для компьютерных игр», «Разработка виртуальной и дополнительной реальности», «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения», «Предпринимательство», «Лабораторный химический анализ», «Технологии моды», «Парикмахерское искусство» и другим. 

Ежедневно профориентационные пробы будут организованы для 1000 обучающихся 5-11-х классов. Входное онлайн-тестирование состоялось уже у нескольких тысяч школьников. По его результатам, ребята распределены по маршрутам для посещения экскурсий и профессиональных проб в рамках Нацфинала.  

Всего в экскурсионных программах примут участие 6 тысяч детей из всех районов республики и г.о. Саранска, в профессиональных пробах – более 3 тысяч школьников.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Время героев»

В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии

Оперштаб

В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%

Оперштаб

В Мордовии заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 58%

Прямой диалог

Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона

Источники загрязнения

Руководитель Роспотребнадзора по РМ представила Главе Мордовии доклад о санитарно-эпидемиологической ситуации в республике

1
Заказать рекламу
1
1
1