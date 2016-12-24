Президент России поручил выплатить детям Донбасса единовременное пособие для подготовки к новому учебному году

В преддверии 1 сентября семьи Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей получат по 10 тыс. рублей, чтобы подготовить детей к новому учебному году. Пособия будут перечислены до 1 октября этого года.

Выплаты полагаются детям, которые приступят к очному обучению в школах на указанных территориях не позднее 15 сентября. При этом ребенку должно исполнится 6 лет не позднее 1 сентября этого года.

«Сейчас очень важно, чтобы дети из соседних дружественных областей смогли продолжить обучение в школах. Именно поэтому наш Президент принял решение выплатить этим семьям пособия, которые помогут подготовить детей к новому учебному году. Я считаю это абсолютно верным решением, так как ничто не должно препятствовать получению школьного образования. Только так мы можем обеспечить детям светлое будущее», – поделилась мнением уполномоченный по правам ребенка в Республике Мордовия Наталья Юткина.

Кстати, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявлял о переходе школ ДНР и ЛНР на российские образовательные стандарты.