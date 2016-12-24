В Ромодановском районе 60-летняя женщина выслушала приговор за убийство супруга на свой юбилей

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29 апреля этого года в дежурную часть полиции по Ромодановскому району поступило сообщение об обнаружении в своем доме тела 62-летнего мужчины. По подозрению в свершении преступления была задержана 60-летняя супруга погибшего.
Как выяснили полицейские, женщина в тот день праздновала юбилей. В доме по такому знаменательному событию собралась кампания родственников и друзей. Во время застолья между супругами возникла ссора. Позже, когда они остались вдвоем, муж стал высказывать благоверной претензии.
Когда дело дошло уже до рукоприкладства, именинница не стала терпеть, перехватила у супруга кухонный нож и нанесла ему удар в грудь. Женщина попала прямо в сердце, пожилой человек скончался до приезда скорой помощи.
СК по РМ в отношении жительницы Ромодановского района было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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