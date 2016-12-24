Правительство РФ выделяет Мордовии более 20 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора коммунальных отходов

Регионы получат средства на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Распоряжение о направлении на эти цели 1,5 млрд рублей подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Субсидия из федерального бюджета предоставляется на условиях софинансирования. Деньги предназначены для 43 регионов. Большая часть средств будет направлена территориям, где возникла потребность расширить парк контейнеров для раздельного сбора мусора. Мордовии будет выделено свыше 20 млн рублей.

Использование контейнеров позволяет отделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на этапе сбора, а затем использовать их как вторсырье. Новая мера поддержки позволит увеличить переработку ТКО и ускорит переход страны на экономику замкнутого цикла.

«В ближайшие восемь лет необходимо обеспечить сортировку ста процентов бытовых отходов. Это одна из национальных целей, поставленных Президентом», - подчеркнул Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства.