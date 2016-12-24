Правительство РФ выделяет Мордовии более 20 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора коммунальных отходов

Прямой диалог
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
Регионы получат средства на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Распоряжение о направлении на эти цели 1,5 млрд рублей подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Субсидия из федерального бюджета предоставляется на условиях софинансирования. Деньги предназначены для 43 регионов. Большая часть средств будет направлена территориям, где возникла потребность расширить парк контейнеров для раздельного сбора мусора. Мордовии будет выделено свыше 20 млн рублей.
Использование контейнеров позволяет отделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на этапе сбора, а затем использовать их как вторсырье. Новая мера поддержки позволит увеличить переработку ТКО и ускорит переход страны на экономику замкнутого цикла.
«В ближайшие восемь лет необходимо обеспечить сортировку ста процентов бытовых отходов. Это одна из национальных целей, поставленных Президентом», - подчеркнул Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
Рассматривались обращения семи человек из Саранска и районов республики
Правительство республики доложило о работе по устранению неприятных запахов
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
Руководитель Роспотребнадзора по РМ представила Главе Мордовии доклад о санитарно-эпидемиологической ситуации в республике
В Мордовии заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 58%
В Мордовии дан старт общероссийскому движению поддержки правильного питания