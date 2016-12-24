Программа-2026 предусматривает создание в Мордовии около двух тысяч новых рабочих мест в течение пяти лет

24 августа Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание с членами регионального кабинета министров, посвященное исполнению мероприятий Программы социально-экономического развития РМ на 2022–2026 годы, утвержденной Правительством России.

Реализация Программы, на которую планируется направить 5,6 миллиарда рублей, позволит в течение пяти лет создать около 2 тысяч новых рабочих мест, обеспечить дополнительные налоговые поступления и привлечь внебюджетные инвестиции.⠀

«В этом году началась большая работа по реализации Программы. Сегодня мы обсудим планы на этот и следующий годы. Подчеркну, все мероприятия, намеченные на 2022 год, должны быть выполнены на 100%», – отметил Владимир Сидоров.

На базе МГУ имени Н.П. Огарева создаются научные лаборатории и центр технического обслуживания и ремонта техники. Значительные средства выделены на докапитализацию Фонда развития промышленности РМ и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, деньги направят на выдачу льготных кредитов и займов.

До конца года будут приобретены 35 автобусов, работающих на компримированном природном газе. Планируется построить дорогу в северной промзоне Саранска.

Масштабные преобразования в рамках Программы стартуют в следующем году. Среди них – создание индустриального парка «Светотехника», второй очереди бизнес-инкубатора «Молодежный», строительство автодороги в новом жилом квартале в районе магазина «Леруа Мерлен», завершение работ по строительству специальной общеобразовательной школы-интерната, реконструкция канализационного коллектора и очистных сооружений в Саранске, проектирование и строительство канализационных сетей в селе Берсеневка Лямбирского района.

Премьер-министр регионального кабмина дал поручение взять на особый контроль реализацию всех проектов Программы социально-экономического развития. Строительство и реконструкция социально значимых объектов будут рассматриваться еженедельно на совещаниях, наряду с объектами, возводимыми в рамках нацпроектов и госпрограмм.