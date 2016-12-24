В Мордовии директор лесничества получил условный срок за нанесенный природной среде ущерб в десятки миллионов

К ак сообщает Следственный комитет по РМ, суд вынес приговор директору Зубовского территориального лесничества. Он обвинялся в превышении должностных полномочий с большим ущербом для природной среды и незаконном хранении боеприпасов. Противоправная деятельность фигуранта уголовного дела была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по РМ.

В ходе следствия было установлено, что в 2020 году лесной начальник дал заведомо незаконное разрешение руководителю фирмы на производство работ по обустройству грунтовой дороги, строительству моста через реку Савва и оборудованию противопожарного водоема. Эти работы привели к незаконной вырубке деревьев, повреждению почвы на значительной территории и другим вредным для природной среды последствиям.

Как отмечается, в период проведения незаконных работ фигурант дела покровительствовал их осуществлению - он давал указания подчиненным не чинить препятствий варварской деятельности. В результате были вырублены деревья на сумму более 160 тысяч рублей, также произведено самовольное снятие почвы на сумму около 54 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела в жилище обвиняемого проводился обыск, в ходе которого были изъяты незаконно хранимые патроны к револьверу в количестве 10 штук.

Приговором суда директору лесничества был назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил.