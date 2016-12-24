Житель Мордовии не захотел платить алименты на четверых детей и провел ДНК-тест на отцовство

Любопытную информацию распространило Управление Федеральной службы судебных приставов по РМ. В Атяшевском районе мужчина был обязан оплачивать алименты на содержание четверых детей, но решил проверить свое отцовство с помощью ДНК-теста.

Многодетный папаша по решению суда был обязан выплачивать денежные средства на содержание четверых детей. К моменту обращения его бывшей супруги в службу судебных приставов долг по алиментам достиг 280 тысяч рублей. На протяжении двух лет денежные средства — и в счет текущих платежей, и задолженности по алиментам – удерживались из его заработной платы.

В 2022 году жителю Атяшевского района это все надоело, и он обратился в суд с заявлением об установлении отцовства в отношении двоих младших детей, поскольку старшие уже достигли совершеннолетия. ДНК-тест показал, что должник не является биологическим отцом младших отпрысков.

Мужчина немедленно дополнил свои исковые требования в суде заявлением о прекращении алиментных обязательств. Суд удовлетворил требования частично, освободив от уплаты текущих платежей, но постановил продолжить взыскание задолженности по алиментам.