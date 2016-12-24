Владимир Сидоров доложил Главе Мордовии о работе, которая проводится по устранению неприятных запахов в городе

Председатель Правительства Владимир Сидоров доложил руководителю региона о работе, которая проводится по устранению неприятных запахов в городе. Проблема будет решаться комплексно.

«2023 год будет направлен на реконструкцию очистных сооружений городского округа Саранск – тех иловых карт, которые сейчас задействованы, которые работают, - сказал Председатель Правительства. - Дано поручение, и муниципалитет завозит дополнительные реагенты для обработки старых иловых карт. Что касается ветсанутильзавода, по нему составлено две дорожные карты. Одна из них – на полную консервацию предприятия, вторая – на реконструкцию с установкой очистного оборудования. По этому направлению сейчас работает Минсельхоз РМ».

Артём Здунов подчеркнул: ориентироваться нужно будет на те пробы, которые берет сейчас Роспотребнадзор по поручению прокуратуры. «По ним сразу будет понятно, что в почве, а что в воздухе, потому что такая жара – это катализатор. Мы поймем, с чем боремся, - сказал Глава Мордовии. - Со стороны Минсельхоза республики в этой работе должно быть самое активное участие - угрозу по ветсанутильзаводу мы должны устранить. Есть несколько вариантов, где можно расположить это производство, но не вблизи крупных населенных пунктов, людей от этого мы должны защитить. Речи не может быть, чтобы это предприятие в таком виде, в каком оно находится сейчас, оставлять около городского округа».

Что касается битумного завода, сейчас, как доложил Владимир Сидоров, ведется мониторинг воздуха в санитарной зоне предприятия. «По его окончании будет заказан санпаспорт, согласно которому руководству завода будет предъявлено требование по установке фильтров, если это будет необходимо», - сказал Председатель Правительства.

Глава республики поставил задачу со всей тщательностью отработать все направления, по которым существует угроза неприятных запахов в городе.