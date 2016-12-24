На первый Детский культурный форум в Москве отправятся юные таланты из Мордовии

Министерство культуры России проводит первый Детский культурный форум, который в конце августа состоится в Москве. Его участниками станут около 1500 одаренных детей в возрасте от 12 до 17 лет из всех регионов России, а также из Белоруссии, Узбекистана, Южной Осетии, Абхазии и Донецкой народной республики.

Дети выступят на концертах, примут участие в мастер-классах по интересующим их темам, познакомятся с возможностями профессиональных учебных заведений, пообщаются со своими ровесниками из других регионов и обменяются творческим опытом. Юные таланты обязательно познакомятся и с главными достопримечательностями Москвы.

На пяти столичных площадках будут проведены мероприятия по девяти творческим направлениям, включая литературу, музеи и выставки, традиционные и новые медиа, кино, анимацию, изобразительное, музыкальное, театральное и хореографическое искусство.

Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, нашу республику на форуме представят семь талантливых учащихся детских школ искусств. Это лауреаты всероссийских и региональных конкурсов - ансамбль скрипачей Детской школы искусств №1 и учащиеся Детской художественной школы №2.