Жители Мордовии вместе со своими детьми могут посмотреть новый семейный фильм «Легенды Орленка»

Недавно в России прокат вышла отечественная кинокартина «Легенды Орленка», которая будет интересна как детям, так и их родителям. Это не только красивый, но и поучительный фильм, оказывающий мощный воспитательный эффект на юные поколения.

По сюжету главная героиня фильма Маша и четверо других ребят приезжают во Всероссийский детский центр «Орленок» и сталкиваются там с фантастическим противостоянием добра и зла. Оказавшись в гуще событий, дети должны объединиться и пройти древний квест, чтобы не дать древнему злу одержать победу.

«Фильм в первую очередь рассказывает о дружбе и взаимовыручке, о добре и зле и, конечно же, о первой любви, – рассказала генеральный продюсер фильма Лариса Преториус. – В картине мы не раз обращаемся к истине. Так и наши герои, в погоне за заветной мечтой испытают себя на прочность и поборются со своими страхами, чтобы добраться до своего истинного «я».

Главные роли в фильме сыграли Елизавета Арзамасова, Алена Долголенко, Артур Котельников. Работа над кинокартиной заняла больше двух лет. Из-за пандемии начать съемки удалось только осенью 2020 года, а полностью завершить их – в этом году.

«Отечественный фильм «Легенды Орленка» снят с душой, в лучших традициях добрых советских кинокартин, – делится мнением уполномоченный по правам ребенка в Республике Мордовия Наталья Юткина. – Поэтому он не только понравится детям, но и позволит родителям ненадолго вернуться в их собственное детство. Я считаю, что на «Легенды Орленка» обязательно нужно идти всей семьей. Это очень хорошо, что фильм выходит в преддверии 1 сентября, чтобы стать ярким завершением летних каникул. Нашим детям нужно больше такого кино, которое рассказывает, что правильно, а что нет, и учит отличать добро от зла».

Кстати, сходить на фильм можно по «Пушкинской карте». Расписание сеансов в кинотеатрах Мордовии доступно по ссылке: clck.ru/sopoF.