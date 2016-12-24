Автор канала «Лохпожизни» на «YouTube» отделался крупным штрафом за публичные призывы к террористической деятельности

Центральный окружной военный суд признал 56-летнего жителя Саранска виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Было установлено, что в январе 2021 года фигурант самостоятельно записал и смонтировал видеоролик, который разместил на канале «Лохпожизни» видеохостинга «YouTube» для просмотра и скачивания другими пользователями сети «Интернет». Согласно заключению лингвистической экспертизы, запись содержит призывы к насильственной смене действующей власти.

Речь идет о писателе Андрее Семенове, который получил известность в литературных кругах благодаря серии книг «Под солнцем южным», посвященным войне в Афганистане (автор проходил срочную службу в этой республике). Семенов является членом Союза писателей России и лауреатом нескольких российских литературных премий.

Следственным отделом УФСБ в отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием сети «Интернет».

В ходе следствия Семенов вину признал и раскаялся в содеянном. Решением суда он был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.