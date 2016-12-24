Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ 25 августа ответит на вопросы граждан в прямом эфире

Репортер

25 августа в 10:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков расскажет о ситуации с коронавирусом в республике, вакцинации и ревакцинации.

Ждём ваши вопросы уже сейчас в комментариях под постом - https://vk.com/wall-98502372_114699, либо во время эфира.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Прямой диалог

Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона

13 смелых

Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики

Оперштаб

В Мордовии заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 58%

«Время героев»

В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии

1
Заказать рекламу
1
1
1