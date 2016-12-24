Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ 25 августа ответит на вопросы граждан в прямом эфире

25 августа в 10:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков расскажет о ситуации с коронавирусом в республике, вакцинации и ревакцинации.



Ждём ваши вопросы уже сейчас в комментариях под постом - https://vk.com/wall-98502372_114699, либо во время эфира.