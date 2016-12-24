Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ 25 августа ответит на вопросы граждан в прямом эфире

Прямой диалог
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
25 августа в 10:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков расскажет о ситуации с коронавирусом в республике, вакцинации и ревакцинации.
Ждём ваши вопросы уже сейчас в комментариях под постом - https://vk.com/wall-98502372_114699, либо во время эфира.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
Рассматривались обращения семи человек из Саранска и районов республики
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики
В Мордовии заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 58%
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
В Мордовии дан старт общероссийскому движению поддержки правильного питания
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
Речь шла о мерах поддержки бизнеса и загрузке мощностей республиканских предприятий