В Саранске перед судом предстанет 43-летний уголовник, «подкинувший» тело убитого соседа в подъезд

Репортер

4 июня этого года жильцы дома по проспекту 60-лет Октября в Саранске обнаружили у себя на лестничной клетке жуткую находку. Здесь с признаками насильственной смерти лежало тело 57-летнего мужчины, проживающего в одной из квартир.

По информации МВД по РМ, оперативники уголовного розыска быстро задержали причастного к расправе. Это оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств 43-летний сосед погибшего.

Картина случившегося была типична для алкогольных эксцессов – мужчины пили спиртное в квартире фигуранта дела, повздорили из-за каких-то высказываний и хозяин жилища отметелил уже не молодого оппонента.

Вскоре после этого уголовник вынес избитого на лестничную площадку, где его утром обнаружили жители дома.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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