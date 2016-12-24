В рамках всероссийской акции «Дорога в школу» активисты Народного фронта обследовали территорию вблизи 10 школ Саранска

Представители президентского движения в Мордовии направили обращение в администрацию Саранска с просьбой привести дорожную инфраструктуру вблизи школ в нормативное состояние. Мониторинг общественников, проведенный в рамках всероссийской акции акции «Дорога в школу» в 10 учебных заведениях столицы республики, выявил на дорогах ямы и провалы асфальта, отсутствие искусственных неровностей и оборудованных пешеходных переходов. Народный фронт призвал власти исправить недочеты до 1 сентября.

Так, по дороге в гимназию № 20, в районе городской поликлиники № 3, обнаружены провалы на асфальте и брусчатке. А следуя по перекрестку улиц Советской и Ботевградской, школьники и взрослые вряд ли сориентируются в нужной скорости движения по «зебре». Дело в том, что на светофоре выключено отображение временного интервала, хотя ранее оно включалось.

На пешеходном переходе возле школы № 39 на улице Володарского общественники наткнулись на глубокую яму. Предположительно, провал образовался из-за того, что под асфальтом был вымыт грунт. Опасный для пешеходов участок не огражден и никак не обозначен.

Несмотря на интенсивный поток автомобилей, возле саранского лицея № 43 отсутствуют пешеходный переход и «лежачие полицейские», которые являются неотъемлемой частью безопасного движения школьников к образовательному учреждению. Это рано или поздно может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

«Об этих недочетах еще в прошлом году мы сообщали в администрацию города, но с тех пор ничего не изменилось. Бывшим мэром было также обещано в 2022 году отремонтировать дорожное полотно и тротуар к школе № 10 на улице Солнечной. К сожалению, ситуация осталась прежней», – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в РМ Юрий Базов.

По итогам мониторинга у представителей президентского движения не было замечаний к территориям у городских школ № 9, 32, 27, 5. Ликвидацию всех выявленных в других учебных заведениях недочетов Народный фронт будет держать на контроле.