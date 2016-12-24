В Мордовии с 22 августа введен запрет на осуществление любительской и спортивной охоты на всей территории республики

Репортер

Как сообщает Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ, в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в лесах республики Указом Главы Мордовии №229-УГ введен запрет на осуществление любительской и спортивной охоты на всей территории республики с 22 августа 2022 года.

Данная мера будет действовать до улучшения пожароопасной обстановки.

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