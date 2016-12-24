Руководитель Роспотребнадзора по РМ представила Главе Мордовии доклад о санитарно-эпидемиологической ситуации в республике

В понедельник, 22 августа, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ Татьяна Харитонова представила Главе Мордовии Артёму Здунову доклад о санитарно-эпидемиологической ситуации в республике.



По словам руководителя ведомства, общая инфекционная заболеваемость в регионе имеет тенденцию к росту – за счет эпидемии ковида, ОРВИ, внебольничной пневмонии. В то же время по кишечным инфекциям зафиксировано фактическое снижение заболеваемости – в этом положительную роль сыграли ограничительные мероприятия. Также был отмечен незначительный подъем природно-очаговых инфекций - например, геморрагической лихорадки, клещевого баррелиоза. Совместно с муниципалитетами Роспотребнадзор продолжает работу по обработке территорий от клещей.



Говоря о качестве питьевой воды, Татьяна Харитонова отметила, что его характеризуют показатели, превышающие предельно-допустимые нормы по фтору и жесткости. В этой связи, в том числе в рамках национального проекта «Чистая вода», совместно с ресурсоснабжающими организациями проводится работа по улучшению этих показателей – монтируется обесфторивающая установка, ведется ремонт и замена изношенных водопроводных сетей.



«Сейчас вводим интерактивную карту по питьевой воде, она действует по всей России. Вода в каждом населенном пункте будет исследоваться минимум 1 раз в год. Жители республики смогут увидеть качественные показатели питьевой воды в конкретном населенном пункте», - пояснила Татьяна Харитонова.



Особое внимание в докладе было уделено мониторингу атмосферного воздуха, который проводится ежегодно. В текущем году при поступлении жалоб, особенно от жителей Химмаша, круглосуточный мониторинг стал более тщательным.

«Нашли превышение почти по всем 10 точкам, откуда были взяты пробы. По ряду показателей, в том числе аммиаку и сероводороду, предельно допустимой концентрации не достигло, но 0,5 ПДК есть – это тот уровень загрязнения, когда вещество не находим, но запах чувствуем. Источники загрязнения атмосферы предположительно Ветсанутильзавод, очистные сооружения и Мордовбитум», - заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Мордовии. И добавила, что более точные выводы будут сделаны после исследования, проведенного экспертами ведомства.



Стоит отметить, что количество проб, не соответствующих нормам, уже существенно уменьшилось. «Количество жалоб у нас уменьшилось. Мониторинг атмосферного воздуха продолжается и в ночное время. Взяли сегодня пробы почвы и воды вблизи влияния Ветсанутильзавода на микробиологические и паразитологические показатели. Ждем от прокуратуры либо требование на обследование объекта, либо приглашение нас в качестве специалистов. Мониторинг будем продолжать, результаты по почве будут до конца недели».