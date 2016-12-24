В центре Саранска ограничат движение транспорта в день открытия Финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

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О транспотрных ограничениях сообщает Администрация города. В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения 8 сентября 2022 года в Саранске открытия Финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» - 2022 будет введено временное ограничение движения и исключена стоянка транспортных средств на следующих участках.
С 20:00 7 сентября до 23:00 8 сентября
- по ул. Советской на участке от ул. Большевистской до ул. Рабочей
- по ул. Володарского на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической
- по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической
- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической
- по ул. Большевистской (нечетная сторона) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской
- на участке автодороги от перекрестка ул. Красноармейской и ул. Кавказской до дома № 34 по ул. Советской
на парковках:
- по ул. Советской в районе здания Госсобрания Республики Мордовия
- по ул. Большевистской в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющих пропуска.
С 18:00 до 23:00 8 сентября
- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской
- по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской
- по ул. Большевистской (четная сторона) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской
- по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской
- по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющих пропуска.
С 18:00 до 23:00 8 сентября организовано одностороннее движение по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).
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В Мордовии дан старт общероссийскому движению поддержки правильного питания
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