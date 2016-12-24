В центре Саранска ограничат движение транспорта в день открытия Финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

О транспотрных ограничениях сообщает Администрация города. В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения 8 сентября 2022 года в Саранске открытия Финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» - 2022 будет введено временное ограничение движения и исключена стоянка транспортных средств на следующих участках.



С 20:00 7 сентября до 23:00 8 сентября

- по ул. Советской на участке от ул. Большевистской до ул. Рабочей

- по ул. Володарского на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

- по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

- по ул. Большевистской (нечетная сторона) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- на участке автодороги от перекрестка ул. Красноармейской и ул. Кавказской до дома № 34 по ул. Советской

на парковках:

- по ул. Советской в районе здания Госсобрания Республики Мордовия

- по ул. Большевистской в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющих пропуска.

С 18:00 до 23:00 8 сентября

- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской

- по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- по ул. Большевистской (четная сторона) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской

- по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющих пропуска.



С 18:00 до 23:00 8 сентября организовано одностороннее движение по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).