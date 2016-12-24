В центре Саранска ограничат движение транспорта в день открытия Финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Наш город

О транспотрных ограничениях сообщает Администрация города. В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения 8 сентября 2022 года в Саранске открытия Финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» - 2022 будет введено временное ограничение движения и исключена стоянка транспортных средств на следующих участках.

С 20:00 7 сентября до 23:00 8 сентября
- по ул. Советской на участке от ул. Большевистской до ул. Рабочей
- по ул. Володарского на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической
- по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической
- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической
- по ул. Большевистской (нечетная сторона) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской
- на участке автодороги от перекрестка ул. Красноармейской и ул. Кавказской до дома № 34 по ул. Советской

на парковках:
- по ул. Советской в районе здания Госсобрания Республики Мордовия
- по ул. Большевистской в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющих пропуска.

С 18:00 до 23:00 8 сентября
- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской
- по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской
- по ул. Большевистской (четная сторона) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской
- по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской
- по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющих пропуска.

С 18:00 до 23:00 8 сентября организовано одностороннее движение по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Оперштаб

В Мордовии заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 58%

13 смелых

Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики

«Время героев»

В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии

Прямой диалог

Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона

Оперштаб

В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%

1
Заказать рекламу
1
1
1