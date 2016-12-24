В Музее мордовской народной культуры 26 августа начнет работу выставка «Грани мастерства Петра Першина»

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26 августа в 15:00 в Музее мордовской народной культуры (ул. Советская, д. 19) откроется выставка, посвященная юбилею талантливого резчика Петра Першина.
В экспозиции представлено несколько десятков произведений, выполненных за последние годы. Разнообразные панно, декоративные изделия, резные иконы и настоящие картины из дерева – мастерство автора восхищает! В творчестве Першин обращается к народному эпосу, истории, религии; показывает многообразный животный мир своей страны, бытовые сцены из жизни крестьян.
Петр Першин не только талантливый резчик по дереву, работающий в традициях русского и мордовского народного искусства, но и педагог самого высокого уровня, прививший навыки резьбы по дереву сотням учеников. Является обладателем почетных грамот, благодарностей; дипломант различных фестивалей и конкурсов. Пробует себя в различных техниках и направлениях, но четко придерживается традиционных форм работы и техники.
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