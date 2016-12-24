В Музее мордовской народной культуры 26 августа начнет работу выставка «Грани мастерства Петра Першина»

Культура

26 августа в 15:00 в Музее мордовской народной культуры (ул. Советская, д. 19) откроется выставка, посвященная юбилею талантливого резчика Петра Першина.

В экспозиции представлено несколько десятков произведений, выполненных за последние годы. Разнообразные панно, декоративные изделия, резные иконы и настоящие картины из дерева – мастерство автора восхищает! В творчестве Першин обращается к народному эпосу, истории, религии; показывает многообразный животный мир своей страны, бытовые сцены из жизни крестьян.

Петр Першин не только талантливый резчик по дереву, работающий в традициях русского и мордовского народного искусства, но и педагог самого высокого уровня, прививший навыки резьбы по дереву сотням учеников. Является обладателем почетных грамот, благодарностей; дипломант различных фестивалей и конкурсов. Пробует себя в различных техниках и направлениях, но четко придерживается традиционных форм работы и техники.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Прямой диалог

Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона

Оперштаб

В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%

«Время героев»

В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии

Оперштаб

В Мордовии заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 58%

1
Заказать рекламу
1
1
1