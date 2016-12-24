В Мордовии лихач за рулем кроссовера «отправил» в больницу 23-летняя женщину и семимесячного ребенка

В Мордовии еще один любитель скоростных заездов на авто устроил аварию, в которой серьезно пострадали его пассажиры - 23-летняя женщина и семимесячный ребенок.

Как сообщает Госавтоинспекции республики, 19 августа в Торбеевском районе Мордовии на трассе М5 «Урал» 28-летний водитель японского кроссовера «Мitsubishi» не обеспечил безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил с столкновение с «Chevrolet Orlando».

Следовавшие в машине «гонщика» из «Мitsubishi» 23-летняя женщина и семимесячный ребенок с различными травмами были доставлены с места аварии в больницу.

В сообщении отмечается, что водители транспортных средств находились за рулем трезвыми. Примечательным оказался «послужной список» виновника аварии - в этом году он уже 23(!) раза ловил штрафы за превышение скорости.