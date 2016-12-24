Бывших руководителей ООО «Мордоввторсырье» будут судить за налоговые махинации на 130 миллионов рублей

Ленинский суд Саранска вскоре поставит точку в деле о многомиллионных налоговых махинациях бывших руководителей ООО «Мордоввторсырье» - генерального директора, финансового директора и главного бухгалтера. Они обвиняются в хищении денежных средств в крупном размере путем незаконного возмещения НДС из федерального бюджета НДС.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия установили, что в период с 2014 по 2017 годы руководитель коммерческой организации заключал бестоварные сделки с фирмами–«однодневками» из Пензенской, Пермской, Московской областей, Республики Башкортостан и г. Москвы на покупку изделий из металла. Далее в налоговый орган представлялись фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности с указанными организациями. Таким образом, обвиняемый незаконно возместил НДС в размере 54,8 миллионов рублей и уклонился от уплаты налогов на сумму более 75 миллионов рублей.

Кроме того, в 2020 году фигуранты уголовного дела предоставили в налоговый орган фиктивные документы о приобретении медицинских масок, тем самым незаконно возместили НДС в размере 1,7 миллионов рублей.

По этим эпизодам были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. В отношении фигурантов на разных этапах расследования избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, подписки о невыезде и надлежащем поведении. Налагался арест на имущество генерального директора компании на сумму 27,5 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемые вину признали и возместили причиненный ущерб в размере более 130 миллионов рублей. По этой причине, по факту неуплаты налогов уголовное преследование в отношении бывшего генерального директора прекращено в связи с возмещением ущерба.

В настоящее время материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.