Оплату услуг индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми можно осуществить из средств материнского капитала

Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматривать заявления семей о распоряжении материнским капиталом на оплату услуг детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями. Родители теперь также могут оплатить капиталом обучение детей у частных преподавателей и распорядиться средствами на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП. Раньше оплатить перечисленные услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами.

Стоит отметить, что использовать материнский капитал на услуги физлиц можно при соблюдении двух условий. Первое – это наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя. Регистрация просто в качестве самозанятого в таком случае не подойдет. Поэтому потратить средства на услуги частного репетитора, работающего, например, по налогу на профессиональный доход либо вообще нигде не зарегистрированного, нельзя.

Второе условие – это наличие у предпринимателя государственной лицензии на образовательную деятельность. Она необходима не только при распоряжении средствами на обучение и содержание ребенка в частной школе или детском саду, но и в случае индивидуальных занятий с преподавателем, а также при найме няни для присмотра за детьми.

Для семей оплата услуг предпринимателей практически ничем не отличается от стандартного распоряжения материнским капиталом по обучению или уходу. Родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа. Непосредственно само заявление и заключенный с ИП договор на оказание услуг с расчетом стоимости. Документы принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу.

Отправить заявление можно и через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда. Однако владельцу сертификата нужно будет после этого представить в Пенсионный фонд оригинал договора, поскольку у ИП, в отличие от вузов и школ, нет обмена данными с ПФР о договорах на обучение. Регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и наличие лицензии на образовательную деятельность специалисты фонда проверят самостоятельно через межведомственное взаимодействие.

Распорядиться материнским капиталом на частный детский сад, услуги няни или обучение по дошкольным программам родители могут сразу после рождения ребенка, за которого получен капитал. По программам основного и дополнительного образования распоряжение возможно, когда ребенку исполнится три года. И в том и в другом случае использовать средства допускается на любого из детей в семье.

В Мордовии обучение детей является вторым по востребованности направлением материнского капитала после улучшения жилищных условий. За все время действия программы им воспользовалось 3 933 семьи на общую сумму 224,9 млн. рублей.