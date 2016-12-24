В Мордовии будут судить организаторов борделя с богатой историей

Прямой диалог
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
Суд в Саранске рассмотрит уголовное дело организаторов сексуального бизнеса. Трое мужчин в возрасте от 38 до 55 лет обвиняются в организации занятия проституцией и вовлечение в интимное ремесло 15-и девушек. Об этом сообщает МВД по РМ.
Как было установлено в ходе расследования, летом 2005 года самый взрослый из фигурантов дела решил прибыльно освоить ниву секс-услуг на территории республики. Дела у сутенера пошли хорошо, и в дальнейшем он взял себе в помощники двоих знакомых, выполнявших роль водителей и присматривавших за девочками.
Встречи клиентов с барышнями проходили в саранских саунах, а также на квартирах. За долгое время работы слава о путанах распространилась и за пределы Саранска. Клиенты узнавали о жрицах любви от таксистов или от работников бань, и вызывали дам с низкой социальной ответственностью к себе в районы Мордовии.
В рамках проводимых оперативных мероприятий в декабре 2021 года сотрудниками Управления уголовного розыска регионального МВД обвиняемые были задержаны.
За длительный период работы секс-предприятия они вовлекли в занятие проституцией 15 девушек в возрасте от 18 до 30 лет, при этом одна из них была взята на «работу» под угрозой применения насилия.
В настоящий момент уголовное дело направлено в Ленинский суд для рассмотрения по существу.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
В Мордовии заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 58%
Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
Рассматривались обращения семи человек из Саранска и районов республики
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей