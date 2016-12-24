В Мордовии будут судить организаторов борделя с богатой историей

Суд в Саранске рассмотрит уголовное дело организаторов сексуального бизнеса. Трое мужчин в возрасте от 38 до 55 лет обвиняются в организации занятия проституцией и вовлечение в интимное ремесло 15-и девушек. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как было установлено в ходе расследования, летом 2005 года самый взрослый из фигурантов дела решил прибыльно освоить ниву секс-услуг на территории республики. Дела у сутенера пошли хорошо, и в дальнейшем он взял себе в помощники двоих знакомых, выполнявших роль водителей и присматривавших за девочками.

Встречи клиентов с барышнями проходили в саранских саунах, а также на квартирах. За долгое время работы слава о путанах распространилась и за пределы Саранска. Клиенты узнавали о жрицах любви от таксистов или от работников бань, и вызывали дам с низкой социальной ответственностью к себе в районы Мордовии.

В рамках проводимых оперативных мероприятий в декабре 2021 года сотрудниками Управления уголовного розыска регионального МВД обвиняемые были задержаны.

За длительный период работы секс-предприятия они вовлекли в занятие проституцией 15 девушек в возрасте от 18 до 30 лет, при этом одна из них была взята на «работу» под угрозой применения насилия.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Ленинский суд для рассмотрения по существу.