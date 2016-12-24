Два проекта Мордовии победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

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В России подвели итоги конкурса по благоустройству в малых городах и исторических поселениях. В этом году на конкурс поступило 280 заявок из 75 регионов страны.
Победителями стали 160 проектов. Каждому победителю полагается премия в несколько десятков миллионов рублей на реализацию представленных планов по благоустройству.
В Мордовии лауреатами конкурса стали два проекта.
Город Рузаевка, «Зелёная сцепка» - благоустройство бульвара Горшкова от улицы Чапаева до улицы Юрасова.
Город Ардатов, благоустройство участка улицы Ленинская, участка Луначарского переулка и участка улицы Карла Маркса.
Проекты будут реализованы в 2023-2024 годах.
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