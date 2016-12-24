В Мордовии 70-летнего пенсионера на 8,5 лет отправили колонию за смертельный выстрел в сожительницу

Суд в республике вынес приговор пожилому жителю Саранска, застрелившему на отдыхе в селе свою сожительницу. Об этом сообщает прокуратура РМ.

Убийственные события разворачивались в мае этого года в деревне Малые Ичалки Ичалковского района. Здесь в своем дачном «имении» 70-летний пенсионер из Саранска повздорил с сожительницей. Буйный товарищ сначала несколько раз ударил 72-летнюю женщину по голове, а затем схватил охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил дробью в грудь несчастной. Женщина скончалась на месте.

Узнав о произошедшем от самого «стрелка», родственники погибшей сообщили произошедшем в полицию. Мужчину задержали в доме. В ходе допроса фигурант дела свою причастность к расстрелу не отрицал и пояснил следователю СК, что ссора межу ними произошла из-за упреков сожительницы, что он ничего не делает и живет за ее счет.

Мужчина отвечал по статье 105 УК РФ (убийство), а заодно и за незаконные приобретение и хранение пороха. В итоге, суд вынес тяжелый для пожилого человека вердикт – его приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 10 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.