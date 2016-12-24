Врачи из Мордовии могут получить возможность пройти стажировку в передовых медицинских центрах Беларуси

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание по вопросам развития сотрудничества с Республикой Беларусь. В июне этого года состоялся деловой визит делегации нашей республики в Белоруссию, по итогам которого был разработан план мероприятий по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, взаимовыгодных отношений в сфере культуры, образования, науки и здравоохранения.

Представители республиканских министерств рассказали о достигнутых договоренностях с белорусскими партнерами. Заместитель министра промышленности, науки и новых технологий РМ Ирина Спиридонова рассказала, что сегодня формируются заявки от предприятий Беларуси на поставку оптического волокна, кабельно-проводниковой и светотехнической продукции, производимых в нашей республике. Прорабатывается возможность увеличения поставок продовольственной продукции между Беларусью и нашим регионом.

Мордовия закупает сельскохозяйственную, специальную, грузовую и коммунальную технику из Беларуси. Также в рамках республиканской программы по капитальному ремонту многоквартирных домов рассматривается возможность приобретения лифтов производства предприятия «Могилевлифтмаш».

В рамках взаимодействия в сфере культуры уже в этом году на фестиваль «Соотечественники» приедут участники из братской республики. В следующем году в Мордовском музее имени С.Д. Эрьзи будет организована выставка заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Владимира Прокопцова. Творческие коллективы и солисты из нашей республики получили приглашение на Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске в 2024 году.

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин рассказал, что уже в ближайшее время в Мордовию поступит первая партия лекарственных средств белорусского производства. Председатель регионального Правительства дал поручение проработать возможность организации стажировки врачей из Мордовии в передовых медицинских центрах Беларуси.

Также Мордовия и Беларусь планируют наладить сотрудничество в сфере спорта и молодежной политики. В скором времени будут проведены футбольные и хоккейные матчи среди молодежных команд в Саранске и Минске.