Житель Рузаевки по совету мнимого полицейского перевел на сторонний счет 192 тысячи рублей

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В дежурную часть полиции по Рузаевскому району обратился 38-летний местный житель, лишившийся своих сбережений из-за звонка фальшивого сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает МВД по РМ.
Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником регионального МВД и пояснил, что в настоящий момент проводится операция по поимке причастных к мошенничеству персонажей. При этом злоумышленники пытаются похитить с банковской карты именно жителя Рузаевки принадлежащие ему денежные средства.
«Полицейский» посоветовал мужчине незамедлительно перечислить все сбережения на специальный счет. Потерпевший выполнил указания и перевел по реквизитам 192 тысячи рублей.
Как будет установлено позже, злоумышленники использовали технологию подмены данных, которая позволила имитировать звонок с номера правоохранительных органов, действительно закрепленных за ними. В настоящий момент по данному факту осуществляются оперативно-розыскные мероприятия.
МВД по Республике Мордовия призывает граждан быть бдительными и не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.
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