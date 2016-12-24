С 21 по 25 сентября в Саранске пройдёт первый межрегиональный молодежный театральный фестиваль «Худсовет»

Участниками станут профессиональные коллективы из разных регионов нашей страны. Зрителей ждут 12 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Казани, Таганрога, Элисты, Уфы.



Площадками проведения станут:

Мордовский государственный национальный драматический театр (ул. Советская, 27)

Государственный русский драматический театр РМ (ул. Советская, 60)

Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева (ул. Б.Хмельницкого, 36)



Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.