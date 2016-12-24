В Саранске пьяный водила на «Калине» устроил ДТП с выездом на «красный» сигнал светофора

«Время героев»
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
Как сообщает Госавтоинспекция республики, днем 17 августа в Саранске 35-летний деятель за рулем автомашины «Лада Калина» вылетел на «красный» сигнал светофора на перекрестке Титова – Республиканская и совершил столкновение с автомашиной «Форд Транзит» под управлением 49-летнего водителя. Иномарка выполняла в этот момент поворот налево на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП водитель «Калины» с различными травмами доставлялся в больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. На него составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора.
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В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
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