В Саранске пьяный водила на «Калине» устроил ДТП с выездом на «красный» сигнал светофора

Как сообщает Госавтоинспекция республики, днем 17 августа в Саранске 35-летний деятель за рулем автомашины «Лада Калина» вылетел на «красный» сигнал светофора на перекрестке Титова – Республиканская и совершил столкновение с автомашиной «Форд Транзит» под управлением 49-летнего водителя. Иномарка выполняла в этот момент поворот налево на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель «Калины» с различными травмами доставлялся в больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. На него составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора.