Народный фронт в Мордовии просит власти Рузаевского района обеспечить безопасность детей на пути в школу

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По итогам рейдов в рамках акции «Дорога в школу» представители президентского движения в Мордовии обратились к районным властям города Рузаевки с просьбой организовать к новому учебному году безопасную дорожную инфраструктуру на пути следования детей в общеобразовательные учреждения муниципалитета.
При осмотре маршрутов к средней школе в поселке Левжа, расположенной на улице Ленина, 56а, общественники обнаружили плохую различимость горизонтальной дорожной разметки. Линии на дороге превратились в блеклые пунктирные штрихи. Дорожные знаки возле школы установлены криво, их давно никто не поправлял.
В Рузаевке возле лицея № 4 провели ремонтные работы, а тротуар после разрытия не восстановили. Путь детям преграждает куча земли с камнями.
Проезжая часть около школы №9 также в неудовлетворительном состоянии. К школе ведут несколько дорог, на которых множество ям, колдобин, неровностей. Из-за этого нанести здесь разметку проблематично.
Тротуар, ведущий к школьной территории, местами полностью разрушен. А ямы на тропинке к школе в одном из переулков кто-то завалил битым шифером, что является небезопасным для детей и взрослых. Как заметили рузаевцы, можно случайно оступиться, упасть и получить травмы, а в дождливую погоду - запросто застрять в грязи.
В Рузаевском районе общественники проверили семь школ. В четырех из них нарушения не выявлены. К примеру, в хорошем состоянии дороги к средней общеобразовательной школе №7. Глаз прохожих радует новый тротуар, свежая разметка, на пешеходном переходе работает светофор.
«Результаты мониторинга мы занесли в специальные чек-листы. А по итогам рейда направили обращения в адрес администрации Рузаевского муниципального района. Мы надеемся, что все ответственные за безопасность детей лица обратят внимание на недочеты и к 1 сентября исправят их», - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Юрий Базов.
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