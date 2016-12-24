Творческие коллективы Мордовского университета вошли в число победителей фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу»

В Доме народного творчества Югры подвели итоги Международного фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу», в котором приняли участие коллективы из 12 регионов страны.

В число победителей вошли и творческие коллективы Мордовского университета. Это - учебный ансамбль народно-сценического танца «Рукава», учебный ансамбль народного танца «Вверх», ансамбль танца «Инелей.

Ансамбль «Рукава» удостоен Гран-при в номинации «Народный танец (Аутентичные формы)» за номер «Цирькун-озкс» (Моление от саранчи) и стал лауреатом первой степени в номинации «Стилизованный народный танец» за номер «Венгерский танец с бутылками».

Ансамбль «Вверх» стал лауреатом первой степени в номинации «Стилизованный народный танец» за номер «Моление о земле» и лауреатом второй степени в номинации «Народный танец (Аутентичные формы)» за номер «Топотуха».

Ансамбль «Инелей» -лауреат первой степени в номинации «Народный танец (Аутентичные формы)» за номер «Тавлинская игрушка».

«На конкурсе были представлены постановки хореографических коллективов Института национальной культуры, которые основывают свой репертуар на народно-сценическом танце. В репертуаре учебного коллектива нашей кафедры «Рукава» - танцы народов мира, но особое место занимают постановки на материале финно-угорских народов. Конечно, прежде всего, это мордовские танцы. Участие в конкурсах и концертах с такими постановками - наш вклад в реализацию основных задач Года культурного наследия народов России, - отметил заведующий кафедрой театрального искусства и народной художественной культуры Юрий Кондратенко.