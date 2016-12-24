17-летний парень из Кочкуровского района из-за шутливого звонка лишился 6 тысяч рублей

Репортер

К полицейским обратилась жительница Кочкуровского района Мордовии, которая рассказала о совершенном в отношении ее 17-летнего сына мошенничестве. Юноша «по приколу» позвонил в секс-контору по предоставлению платных интимных услуг и нарвался на вымогателей.

В ходе расследования обстоятельств произошедшего молодой человек пояснил, что во время посиделок с друзьями он в шутку позвонил по первому попавшемуся в интернете номеру «агентства» по вызову путан. Не дождавшись ответа, юноша положил трубку.

Однако на следующий день он зачем-то решил перезвонить, после чего с ним на связь вышел неизвестный товарищ. Мужчина  пояснил, что после вчерашнего звонка молодого человека произошел технический сбой, в результате которого образовался простой в работе девушек. И с угрозами потребовал от «шутника» возместить ущерб - перечислить 5925 рублей.

Испугавшись, парень отправился к банкомату, где внес на продиктованный счет наличность в нужном размере. Потом он позвонил вымогателю, чтобы удостовериться в правильной проводке денег. В ответ ему сказали, что перевод не прошел, поэтому нужно повторить платеж.

Но у несовершеннолетнего кончились деньги и он был вынужден рассказать о произошедшем родителям. В настоящий момент осуществляется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

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