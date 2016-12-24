Артёму Здунову и Владимиру Дежурову юные ученые из школ Мордовии подарили снимки с космических аппаратов

Глава Мордовии Артём Здунов 17 августа встретился с участниками дополнительной образовательной программы «Летняя космическая смена», которая в августе работает на базе образовательного центра «Мира». Вместе с руководителем региона практическое занятие юных ученых посетил командир космического корабля «Союз ТМ-21» и орбитального научно-исследовательского комплекса «Мир», летчик-космонавт Владимир Дежуров.

Смена собрала 18 школьников Мордовии, заинтересованных космической сферой. Ее инициатором стал Артём Здунов, а воплотил в реальность руководитель молодежного научно-образовательного проекта по разработке и запуску на орбиту Земли малого космического аппарата «Рузаевка-390» Дмитрий Пашков.

За время пребывания в лагере ребята собственными силами подготовили все необходимые установки для приема сигналов со спутников – распечатывали детали на 3D-принтере, вели сборку и отладку. Оборудование позволило им в ходе практических занятий настраивать связь с низкоорбитальными спутниками, работающими на высоте до 650 км, а также с аппаратами, находящимися на высоте в 36 тысяч км, совершающими дистанционное зондирование Земли. Все собранные данные будут расшифрованы и обработаны до конца смены.

Организаторы подчеркнули, что смена получилась уникальной – ребята не проходили отбор, главным для зачисления было желание и интерес к космической теме. Глава Мордовии пообщался со школьниками, расспросил их о полученных навыках, принял участие в сеансе радиосвязи через радиолюбительский спутник-ретранслятор.

Вместе с тем у ребят к гостям оказалось немало вопросов и просьб. В частности, они касались проведения испытания на общественном транспорте датчиков слежения, которые могли бы быть использованы для подачи сигнала при отсутствии сотовой связи. Разработкой уже заинтересовался Фонд содействия инновациям. Глава Мордовии поддержал инициативу.

Нашего земляка, летчика-космонавта Владимира Дежурова дети расспросили, какими качествами должен обладать будущий космонавт. «Главное – здоровье и хорошая физическая подготовка. Набирайтесь сил, у вас много идей, вы на верном пути!» - сказал он. Владимир Дежуров также предложил организовать поездку заинтересованных ребят в Звездный городок, где они могли бы увидеть, как происходит подготовка космонавтов, в каких условиях они живут и проходят обучение. Эта идея нашла живой отклик не только у школьников - ее поддержал и Артём Здунов.

Ребята интересовались также дальнейшим обучением в республике по направлению радиосвязи.

Подводя итоги встречи с юными учеными, Глава Мордовии отметил: «Эта смена станет регулярной, будем ее проводить не только в Мордовии – надо делать и выездные смены. Самое главное, что есть желание, что у ребят горят глаза. Мы, взрослые, уже сейчас задаем им больше вопросов, чем они нам. Потому что ребята – носители знаний».

«Чувствуется, что у ребят есть задор. Я уверен, что дальше это все будет только совершенствоваться. Мне очень приятно, что у моих земляков есть сплоченная команда – убежден, что с каждым годом она будет расти», - сказал именитый летчик-космонавт.

Артёму Здунову и Владимиру Дежурову участники смены подарили снимки с космических аппаратов, полученные в результате сеанса связи.